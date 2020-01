Salerno. Arrestato un 43enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Salerno. Nella serata di ieri 8 gennaio la Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa della Polizia di Salerno, nell’ambito di una specifica attività mirata a contrastare il narcotraffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti in Città, ha effettuata un servizio investigativo mirato nella zona orientale dove era stata segnalata un’attività di spaccio ad opera di una persona incensurata. Verso le ore 18,00 gli investigatori riuscivano ad individuare l’abitazione dello spacciatore e irrompevano all’interno. L’appartamento veniva sottoposto a perquisizione, a seguito della quale si rinvenivano venti involucri di cellophane contenenti cocaina, tre confezioni contenenti hashish oltre a tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Il salernitano S.V, di 43 anni, veniva pertanto tratto in arresto.