Salerno. Ancora truffa: rubati 3000 euro ad un’anziana

A Cardile, un paesino del Cilento, in provincia di Salerno, è stata effettuata una truffa ai danni di un’anziana. La donna di 84 anni ha ricevuto una telefonata sul suo numero di casa, durante la quale sono state inscenate delle disgrazie familiari. Il truffatore avrebbe richiesto di preparare una somma di denaro pari a 3000 euro, che avrebbe ritirato in prima persona per poi portarla alla figlia della donna. La signora si è resa conto di essere stata derubata soltanto dopo aver telefonato alla figlia, per accertarsi che tutto andasse bene. Dopo essersi resa conto di essere stata raggirata, la donna avrebbe anche avvertito un malore.