Salerno, Agropoli. Donna di 70 anni perde l’equilibro e cade in mare, trasportata in ospedale

Una donna di circa settant’anni si è ritrovata ad essere la protagonista di una brutta avventura. Mentre camminava sul vecchio molo del Porto di Agropoli, a Salerno, l’anziana signora avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta in mare, restandovi, a quanto pare, per molto tempo. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata nell’Ospedale di Vallo della Lucania, dove si trova al momento in prognosi riservata.