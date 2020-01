Salerno. Accoltellato parcheggiatore abusivo in vicolo delle Colonne, è fuori pericolo di vita

Sarebbe un parcheggiatore abusivo l’uomo extracomunitario accoltellato questa notte in zona Vicolo delle Colonne, nel centro storico di Salerno. Il ferito è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Ancora sono da chiarire le cause dell’avvenimento e non si sa chi sia stato a compiere l’azione. La polizia ha avviato le indagini sul caso, mentre, stando alle ricostruzioni, l’uomo è fuori pericolo di vita.