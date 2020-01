Salernitana, protesta contro Lotito: spuntano manifesti in tutta la città. “Salerno non ti vuole”

E’ vero e proprio scontro tra la tifoseria della Salernitana e il presidente Claudio Lotito. In questi giorni sono apparsi in giro per la città di Salerno diversi manifesti che recitano: “Lotito, Salerno non ti vuole”.

Un messaggio chiaro e preciso da parte dei supporter granata, il tutto a due giorni dall’importante sfida casalinga contro il Cosenza. Non è bastata la vittoria a Pescara per placare gli animi della tifoseria che ha espresso chiaramente il proprio dissenso nei confronti delle scelte societarie del presidente romano.

Si sono tenute già diverse riunioni tra i capi ultras e i rappresentati del club granata: in particolare una in via Pio XI, proprio presso la sede dell’associazione “Generazione Donato Vestuti”. La contestazione, difatti, è stata praticamente concordata. Sabato prossimo, quindi, la protesta si terrà anche allo stadio Arechi.

I tifosi della Salernitana sono stanchi di assistere a campionati mediocri, dove la squadra punta al massimo alla salvezza in questa serie cadetta.