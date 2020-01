SALERNITANA – Il Benevento, il derby e quella voglia di sognare

Domenica, in quel di Benevento, andrà in scena il derby campano numero trentotto. Quarantacinque anni di sfide, di gioie e di delusioni: la prima partita tra le due squadre risale al campionato del 1974, in Lega Pro. Nel corso degli anni la stracittadina si è ripetuta in modo costante e lo score, al momento, è in totale equilibrio. La Salernitana ha vinto quattordici volte, il Benevento anche, mentre in nove occasioni il match è terminato in parità.

La squadra granata negli ultimi sette anni, allo stadio ‘Vigorito’, ha vinto soltanto due volte: la prima in Lega Pro nella stagione 2013-2014, poi in Coppa Italia, dopo i calci di rigore, nel 2016-2017. La sfida più recente, quella dello scorso campionato, si è conclusa con la netta vittoria dei padroni di casa. Le due squadre arrivano alla partita di domenica con una situazione di classifica diversa, il Benevento sempre più primo e con più di mezzo piede in Serie A, la Salernitana, invece, si coccola il momentaneo quarto posto frutto delle due vittorie nelle prime giornate del girone di ritorno. E’ inutile stare qua a spiegare l’importanza di un derby, perché tutti lo sappiamo. La squadra di mister Ventura dovrà dare continuità a quanto di buono fatto in queste prime settimane dell’anno. Non sarà facile perché di fronte si troverà una delle squadre più forti e con più qualità della Serie B. Ma il calcio il strano, tutto può accadere: bisognerà, però, giocare la partita perfetta. Nessun errore, nessuno sbaglio è più ammesso.