Sala Consilina, Salerno. Donna di 86 anni muore avvolta dalle fiamme del camino

Si è consumata una tragedia nella tarda mattinata di oggi, 29 gennaio 2020, a Sala Consilina, in provincia di Salerno, per la precisione nel centro storico cittadino in via Grammatico. Una donna di 86 anni è stata avvolta dalle fiamme mentre era seduta accanto al camino. E’ stata la figlia, che viveva con lei, a fare la scoperta una volta rientrata in casa ed ha chiamato immediatamente i soccorsi, i quali però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Eugenio Siena, i Carabinieri della locale Stazione, gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118 Humanitas di Sala Consilina. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica chiamato ad intervenire anche il Nucleo Investigativo Antincendio. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per effettuare l’esame esterno.