Sabato 4 gennaio Alberto Angela ci guiderà alla scoperta di Capri con la puntata della nuova serie “Le meraviglie – la penisola dei tesori”

Sabato 4 gennaio appuntamento su Rai Uno alle ore 21.25 per la prima puntata della nuova serie “Le meraviglie – la penisola dei tesori” condotta da Alberto Angela e dedicata interamente a Capri. Alberto Angela ci guiderà alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli dell’isola azzurra, come Villa San Michele, il Parco Astarita, Villa Lysis ed i Fortini di Anacapri. Le riprese della puntata sono state girate lo scorso mese di ottobre ed hanno richiesto cinque giorni di lavoro. Ed allora sabato sera tutti davanti alla tv per una puntata imperdibile che ci proietterà nelle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche di Capri attraverso la bravura e la competenza di Alberto Angela.