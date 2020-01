Ronaldo show col Cagliari, l’Inter piega il Napoli al San Paolo. E’ corsa a due per lo scudetto

06 gennaio 2020

JUVENTUS – CAGLIARI

TORINO – Cristiano Ronaldo ha sciorinato la cinquantaseiesima tripletta della sua vita, la prima in serie A, la seconda con la maglia bianconera dopo quella all’Atletico Madrid, in primavera: è logico che su queste basi la Juve non abbia fatto apparentemente nessuna fatica a battere il Cagliari, alla terza sconfitta consecutiva, e a mettersi le spalle le scorie arabe della Supercoppa. In realtà, i bianconeri hanno zoppicato per tutto il primo tempo, sciogliendosi solamente grazie agli errori dei rossoblù, loro sì ufficialmente in crisi. Ma con un Ronaldo così, ogni altra considerazione è marginale, quasi come le velleità della concorrenza.

Per lungo tempo, a dire la verità, la Juventus è rimasta prigioniera della ragnatela del Cagliari, ma anche dei suoi stessi limiti, con quel centrocampo incapace di palleggiare (non ci sono prodezze tecniche di Rabiot e Matuidi da ricordare) e soprattutto della staticità generale dalla metà campo in su, dove il solo Cuadrado è stato capace di proporsi ripetutamente senza palla, al contrario del deludente Ramsey. Dybala e Ronaldo, come al solito, hanno fatto una gran fatica a coesistere, lasciando troppo spesso l’area vuota e al tempo stesso non risucchiando su di sé i difensori sardi, bravissimi a mantenere lucidità i ogni circostanza (salvo perderla, come vedremo poi). Così, in tutto il primo tempo l’unica parata di Olsen è stata quella del 25′, quando ha comodamente bloccato un destro senza pretese di Ramsey, e l’unico vero brivido che i bianconeri hanno procurato allo Stadium è stato il colpo di testa con cui Demiral ha spolverato la parte superiore della traversa (35′).

Juventus-Cagliari 4-0: tripletta di Ronaldo e gol di Higuain, sardi travolti

Il gol di Higuain

Dopo un avvio pungente, il Cagliari non è però riuscito ad approfittare degli imbarazzi juventini, anche perché la cerniera difensiva di Sarri ha sempre funzionato piuttosto bene e a conti fatti i sardi hanno avuto una sola opportunità al 41′, quando Nainggolan, per altro il migliore dei suoi, ha maldestramente ciabattato in area un ottimo suggerimento di Simeone.

Nulla, in ogni caso, lasciava prevedere che la Juventus potesse vincere in scioltezza e persino in larghezza come è poi è accaduto, ma in effetti la svolta alla partita l’ha data un giocatore del Cagliari, l’unico, evidentemente, capace di smarcare uno juventino in area: il protagonista è stato l’esperto e sgamato estone Klavan, che nel tentativo di servire il giovane compagno Walukiewicz (niente male, il diciannovenne polacco) ha invece liberato Ronaldo davanti a Olsen. Fare gol, per Cristiano, è stato un giochetto.

JUVENTUS

Juventus, Sarri: “Finalmente ho visto la qualità che volevo”

Con il vantaggio piovuto dal cielo, la Juve ha finalmente preso a giocare con rilassatezza, e dunque anche con qualche cenno di bellezza. Si è visto finalmente un palleggio rapido e gradevole sulla trequarti, ben lontano dal monotono tran tran del primo tempo, e i gol a seguire sono stati una conseguenza: dopo un doppio di miracolo di Olsen su Dybala e Klavan (che ci ha provato anche con l’autogol), a demolire l’incertezza è stato il rigore decretato per un lieve intervento di Rog su Dybala. Dal dischetto ha realizzato Ronaldo. Lì la Juve ha avuto un altro momento di blackout, durante il quale ha concesso campo e iniziativa al Cagliari, rischiando di subire un accenno di rimonta (Simeone ha colpito la traversa di testa al 16′ st su ottimo servizio di Nainggolan), ma è poi stato l’ingresso di Higuain a ristabilire le distanze. Il Pipita è andato in gol in contropiede, sfruttando un favore di Ronaldo, e poco più tardi Douglas Costa ha regalato a Cristiano la palla della tripletta, facendo luce su tutte le ombre che nel primo tempo s’erano allungate sulla Juve. Nel recupero, c’è stato ancora spazio per un palo di Joao Pedro, di un certo interesse soltanto per i giocatori di fantacalcio.

Juventus-Cagliari 4-0 (0-0)

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi (38′ st Emre Can), Ramsey (35′ st Douglas Costa), Dybala (25′ st Higuain), Ronaldo. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 4 de Ligt, 13 Danilo, 20 Pjaca, 24 Rugani, 33 Bernardeschi). All.: Sarri.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen, Cacciatore (16′ st Faragò), Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini (40′ st Oliva), Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (35′ st Cerri). (1

Rafael, 34 Ciocci, 3 Mattiello, 14 Birsa, 21 Ionita, 22 Lykogiannis, 27 Deiola, 29 Castro, 36 Carboni). All.: Maran.

Arbitro: Giacomelli.

Reti: nel st 4′ e 22′ (rig.), 38′ Ronaldo, 36′ Higuain.

Angoli: 4 a 2 per la Juventus.

Recupero: 1′ e 3′.

Ammoniti: Rabiot, Joao Pedro per gioco scorretto.

Spettatori: 40.598 (Presenti: 18.688. Abbonati: 21.593. Ospiti: 317). Incasso 2.791.648,00 euro.

NAPOLI – INTER

NAPOLI – Dopo quasi 23 anni l’Inter torna a vincere al San Paolo contro il Napoli e riaggancia la Juventus al primo posto in classifica a quota 45. Un 3-1 quello nerazzurro costruito nel primo tempo grazie a una doppietta di Lukaku. Gli azzurri accorciano con Milik ma nella ripresa subiscono il definitivo colpo del ko realizzato da Lautaro Martinez. Il Napoli resta quindi a 24 punti, all’ottavo posto e molto lontano dalla lotta per l’Europa.

Lukaku scatenato

Gattuso schiera un 4-3-3 con Callejon, Milik e Insigne in attacco. A centrocampo Allan, Ruiz e Zielinski. Hysaj e Mario Rui esterni con Di Lorenzo e Manolas centrali difensivi. Conte risponde col 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez in avanti. Candreva e Biraghi esterni, Gagliardini, Brozovic e Vecino in mezzo al campo. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. Parte bene il Napoli con Milik che di testa non trova la porta, e con Insigne che, ben servito in area da Zielinski, controlla male nel momento decisivo. Lautaro, Insigne e Fabian Ruiz ci provano da lontano, ma senza fortuna. Poi al 14′ l’Inter passa: il Napoli è in attacco, ma Di Lorenzo scivola e Lukaku può ripartire, si fa 70 metri di campo, arriva al limite dell’area, si porta la sfera sul sinistro e realizza colpendo il palo e quindi trovando la rete. Meret viene impegnato da Gagliardini al 25′, e soprattutto da Lautaro al 28′, rispondendo alla grande. Sbaglia invece l’estremo difensore azzurro al 33′ quando Lukaku esplode un sinistro potentissimo dal limite e il portiere va per respingere coi pugni ma la palla schizza sul corpo di Meret e si insacca.

Accorcia Milik

Sotto di due gol, il Napoli non demorde e reagisce attaccando. Al 38′ ci vuole il miglior Handanovic per impedire a Insigne di segnare col destro a giro. Un minuto dopo arriva il gol campano: lancio di Zielinski da sinistra a destra per Callejon che è in posizione regolare, assist al centro e Milik insacca col sinistro. Al 45′ il centravanti polacco ha un’altra chance ma non trova la sfera con la testa bensì con la spalla, spedendo così il pallone sul fondo.

Lautaro chiude i conti

Comincia bene il secondo tempo il Napoli con Insigne che tenta un sinistro diagonale che termina di nulla sul fondo. Gli azzurri tengono palla e tentano di imbastire azioni offensive anche se l’Inter difende sempre bene. Conte inserisce Barella al posto di Gagliardini e l’ex Cagliari si fa subito ammonire: perderà il match contro l’Atalanta per squalifica. L’Inter sa attendere e colpire al momento giusto; infatti al 62′ la squadra meneghina cala il tris: cross dalla destra di Vecino, maldestro intervento di Manolas che lascia la sfera lì e Lautaro insacca col destro. Moto d’orgoglio azzurro nella parte finale della gara con tentativi di Callejon e Zielinski che Handanovic controlla. Al 75′ il Napoli non è nemmeno fortunato quando Insigne su punizione coglie la traversa. All’80’ Meret blocca un siluro di Skriniar mentre Handanovic è bravissimo su Zielinski al minuto 87′. Nei quattro di recupero, occasionissima per Lautaro che salta Meret ma poi viene recuperato da Di Lorenzo che limita il passivo.

Napoli-Inter 1-3 (1-2)

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj (36′ st Lozano), Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Allan, Ruiz (38′ st Llorente), Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. (25 Ospina, 27 Karnezis, 13 Luperto, 62 Tonelli, 12 Elmas, 70 Gaetano, 98 Leandrinho, 34 Younes). All: Gattuso

Inter: (3-5-2): Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Candreva, Vecino (28′ st Sensi), Brozovic, Gagliardini (11′ st Barella), Biraghi, Lukaku (43′ st Borja Valero), Lautaro Martinez. (27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 3 Ranocchia, 21 Di Marco, 19 Lazaro, 7 Sanchez, 16 Politano, 30 Esposito.). All.: Conte

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: nel pt 13′ e 32′ Lukaku, 38 Milik; nel st 16′ Lautaro Martinez

Angoli: 4-3 per l’Inter

Recupero: 1′ e 4′

Ammoniti: Candreva, Barella per gioco scorretto; Conte (all) per proteste; Esposito per comportamento non regolamentare, Skriniar

Spettatori: 30 mila.

