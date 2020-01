Roma. Intervista alla grande artista Antonella Cappuccio, a cura di Maurizio Vitiello.

Intervista di Maurizio Vitiello – Risponde la grande artista Antonella Cappuccio.

MV – Puoi segnalare ai nostri lettori il tuo percorso di studi?

AC – Ho studiato Costume e Scenografia e ho iniziato a lavorare giovanissima nell’anno 1962 con i miei insegnanti, la Sig.ra Maria Baroni e suo marito il Prof. Dario Cecchi, costumisti di cinema e teatro; il mio primo lavoro con loro fu “La Maya desnuda” con Ava Gardner e Antony Franciosa nella parte di Goya.

MV – Puoi raccontare i tuoi iniziali desideri e i percorsi che volevi seguire?

AC – Come è facile intuire fui subito affascinata dal mondo del Cinema e ancor più da quello del Teatro, avevo ereditato da mio padre napoletano e amico di Eduardo la passione per gli spettacoli e per questo intrapresi lo studio del costume e della scenografia: Nel 1964 partecipai a un concorso in Rai, cercavano aspiranti Costumisti; arrivai seconda e all’età di 18 anni iniziai a lavorare per la Rai prima come assistente, poi come costumista assunta in pianta stabile, avevo vent’anni.

Ho lavorato con i migliori registi di quell’epoca d’oro della Rai … Bolchi, Majano, Danza, Wertmuller, Poli, Costa Giovangigli, Falqui e etc. …

MV – Quando è iniziata la voglia di far pittura?

AC – Il lavoro di Costumista si avvale costantemente per le ricerche storiche di riferimenti pittorici e avendo una buona mano per il disegno coltivavo segretamente il desiderio di dipingere. Per me la pittura è sempre stata la possibilità di comunicare con il mondo, con le persone che amavo. E’ stato un percorso esistenziale che ha rivelato a me stessa ciò che viveva intimamente e urgeva di essere espresso.

MV – Tu sei molto conosciuta per l’ambito della cosiddetta pittura che si divide e si fraziona tra le seguenti correnti: “pittura colta”, “iperrealismo”, “anacronismo”, “citazionismo”, “neo-manierismo” … Quando hai cominciato a determinare nella tua produzione questi tagli e quali critici ti hanno seguito?

AC – Dopo aver realizzato due esposizioni a Roma con miei disegni e una mostra di dipinti presentata da Dacia Maraini, il mio professore, Dario Cecchi, mi invitò a studiare la pittura di Andrea Mantegna per applicarmi alla pittura a olio. Fu questo l’inizio del mio dipingere, nel 1975. Realizzai alcune mostre le cui opere furono definite “citazioniste” dedicate a Mantegna, Botticelli e Raffaello. Queste opere riproducevano parte dei dipinti di suddetti maestri, ma ribaltandone l’immagine, una fra tutte l’opera in cui citavo la Primavera di Botticelli, ma erano tutti di spalle!

Le opere da me manipolate con sufficiente ironia rimandavano così un significato diverso in una specie di teatrino in cui i ruoli potevano essere cambiati. Scrissero del mio lavoro i seguenti critici: Mario De Micheli, Rosanna Bossaglia, Giorgio Di Genova, Domenico Guzzi, Vanni Ronsisvalle, Sergio Guarino, Guglielmo Gigliotti, Vito Apuleo, Carlo Fabrizio Carli, Dario Cecchi, Duccio Trombadori e, infine, Fabrizio Lemme e Giuseppe Gatt.

Questo periodo cosiddetto “citazionista” si trasformò, strada facendo, dopo la conoscenza del Prof. Giuseppe Gatt e il suo invito a entrare a far parte del gruppo della “Nuova Maniera Italiana”.

In questo gruppo ho militato dieci anni, dal 1984 al 1994, e una volta distaccatami ho ripreso le mie ricerche e studi applicandomi ad altri linguaggi pittorici e non, una sorta di simbolismo polimaterico come ebbe a definirlo Claudio Strinati, che presentò una mia monografia con l’editore De Luca di Roma.

MV – Puoi precisare i temi e i motivi delle tue mostre?

AC – Sempre fin dall’inizio, dagli anni ’70 i temi che mi sono stati cari e che ho ripetutamente scandagliato sono stati quelli relativi al tempo passato che entrava in dialogo con il presente, nella serie dedicata al Mantegna nel quadro “Martirio di San Cristoforo“ mi sono inserita ritraendomi nella scena dipinta da Mantegna, ben cinque volte. Altro tema che mi ha affascinata è il teatro, negli ultimi lavori ho dedicato una serie alla Tempesta di Shakespeare e nella piccola serie “dare corpo ai sogni” ho realizzato sette teatrini (cm. 75x 65) sui sogni di grandi maestri, sentendoli miei, di tutti noi per la loro eterna attualità. Questi teatrini sono ispirati a pitture celebri, ma realizzati con costumi, scene, parrucche, visi (realizzati in cartapesta …)

In questa esperienza ho messo in atto una somma di mestieri dal costume con competenze sartoriali, a mini scenari e etc. …

MV – Napoli è una città sorgiva per gli artisti, quali pagine di un autore napoletano, di uno italiano e di uno straniero che si sono espressi su Napoli ti hanno colpito?

AC – La priorità di appartenenza l’ho sempre sentita nel teatro di Eduardo, ma un grande stupore e un amore incondizionato e appassionato me lo ha piantato nel cuore la “Gatta Cenerentola”, performance della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

La mia famiglia napoletana fin dal ‘600 ha lasciato forte in me l’orgoglio di appartenenza, che mi lega a Napoli e al suo popolo.

Purtroppo, appartengo a quei napoletani che l’amano da lontano, avendo sposato io un romano e avendo vissuto così troppo lontano, troppo è la parola giusta per chi ha sempre sentito nostalgia di un vissuto breve nella propria amata città.

MV – Con chi ti farebbe piacere collaborare per mettere su una mostra o una rassegna?

AC – Non c’è alcun dubbio che considererei un grande onore essere ospite a Napoli con una mia mostra, ma purtroppo non frequentando gli ambienti artistici di questa mia città, non conosco galleristi a cui proporre una mia esposizione, forse uno spazio istituzionale sarebbe auspicabile.

Che futuro prevedi?

Quest’anno realizzerò un libro monografico in cui saranno pubblicate le più significative opere realizzate in cinquant’anni di lavoro.

A Verbania, inaugurerò in aprile una mia mostra e, poi, se la strada non c’è, la strada si fa andando …”