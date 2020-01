Ritrovato ad Agropoli un cane smarrito 10 anni fa a Castellabate, il microchip ha permesso di risalire al suo padrone

Davvero incredibile la storia che arriva da Agropoli e che riguarda un cane di nome Gennaro. L’animale si era perso a Castellabate durante una vacanza in una pensione del posto con il suo proprietario, residente a Torino. Inutili le ricerche, di Gennaro si erano perse completamente le tracce. Ma alla fine, dopo ben 10 anni dalla scomparsa, Gennaro è stato ritrovato da alcuni volontari ad Agropoli, in località Cannetiello. Il cane era chiaramente disorientato, provato ma in discrete condizioni. Chissà in tutti questi anni quanta strada avrà fatto inutilmente per ritrovare il suo padrone. Grazie al microchip è stato possibile risalire al numero del proprietario che, però, non era più attivo. Ma i volontari non si sono arresi e, dopo varie ricerche, sono riusciti a trovare il padrone di Gennaro che finalmente ha potuto riabbracciarlo.