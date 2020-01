Ritirate in via precauzionale uova biologiche Amadori e Conad per sospetta contaminazione

In via precauzionale il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di uova biologiche fresche di vario calibro vendute con i marchi Amadori, Verso Natura Conad e Cascina Italia per una sospetta contaminazione microbiologica.

Le uova interessate sono tutte identificate dal lotto 5528139926 e dal termine minimo di conservazione 08/02/2020 e sono distribuite nei seguenti formati: Amadori confezione da 4 uova; Verso Natura Conad confezioni da 2 e 6 uova; Cascina Italia confezioni da 4 uova. Tutte le uova biologiche richiamate sono state prodotte dall’Azienda Agricola Olivero Claudio nello stabilimento di via Rigrasso 9, a Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo.

A scopo cautelativo, si raccomanda di non consumare le uova segnalate e restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.