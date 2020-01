Il ristorante “A’ Paranza” ad Atrani è in cerca di figure professionali per la nuova stagione lavorativa

Uno dei migliori ristoranti della Costiera Amalfitana, “A’ Paranza”, ad Atrani, è in cerca di figure professionali per la nuova stagione lavorativa. Le figure ricercate per ampliare il proprio organico sono, per la precisione, un executive chef, un commis di cucina ed un lavapiatti. L’annuncio è destinato a persone di entrambi i sessi e di ogni nazionalità ed età.

Per informazioni, è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 089871840 o 3478937744.