Una riflessione sulla celiachia. Intervista ad Adele Laudano

Una riflessione sulla celiachia

Nel numero odierno de “Il quotidiano del Sud “Adele Laudano del direttivo Aic Campania nell’ intervista rilasciata evidenzia le criticità di una malattia la celiachia diagnosticata solo nel 1979. Adele Laudano in particolare ha scoperto di essere celiaca da adulta dopo un anno di indagini. Per Adele da amante della cucina mediterranea fare delle rinunce al classico pane e pasta è stato un piccolo trauma ma il giovamento che ne ha tratto è stato tale da superarlo agevolmente, anche perché la nascita del primo figlio ha allietato e ricompensato la giovane donna dei sacrifici. Successivamente poi è giunta la seconda figlia che si è scoperto soffrire della stessa. Adele ritiene che per un adolescente in genere sia più difficile affrontare le conseguenze di una malattia . La capacità di adattamento ad una situazione che “disturba” la vita sociale di giovani che vorrebbero mangiare solo mangiarsi una pizza con gli amici. Lei invece donna forte la affronta in maniera tenace e segue il regime alimentare prescritto con molto scrupolo. Adele inoltre sensibile al problema ha quindi deciso di dedicare il proprio impegno all’ interno dell ‘associazione per porre all’ attenzione della società le implicazioni di una diagnosi che può e deve essere affrontata con serenità.

L’ esperienza di Adele è comune a Luca Marrone che ne soffre dall’ età di sette anni e sottolinea come negli anni questi pazienti hanno trovato maggiori facilitazioni nell affrontare la celiachia. Il notevole aumento di casi riscontrati ne ha determinato la classificazione da malattia rara a cronica che rientra nei livelli essenziali d’ assistenza per i controlli periodici , bonus mensile per l acquisto degli alimenti.

Negli ultimi anni è stato possibile fare diagnosi più attendibili con un semplice esame del sangue. Ma in Costiera i locali che offrono menù per i celiachi venendo incontro alle loro esigenze sono ancora pochi. Questo è un aspetto da non trascurare . A Salerno invece sono ben 21 i locali certificati. Il numero residuo di locali in generale risiede nella paura riscontrata dei gestori di essere sottoposti a controlli periodici. Nella provincia di Salerno i casi sono ufficialmente cinquemilacinquecento. L’impegno dell ‘Aic ha comunque prodotto dei risultati in quanto dal 2005 la celiachia è riconosciuta come malattia sociale ( Legge 4 luglio 2005 n.123 norme per la protezione dei soggetti celiaci) e incominciano campagne di sensibilizzazione sul tema.

Valeria Civale