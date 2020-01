Riceviamo e pubblichiamo. Paccheri al Conad di Vico Equense.

Il 4 gennaio, in serata, sono volati paccheri tra un cliente e il salumiere per un presunto taccheggio, sempre da verificare, in un noto supermercato del centro cittadino vicano, il Conad. Ad avere avuto la peggio è stato il povero operaio trasportato urgentemente in ospedale con l’ambulanza, mentre carabinieri e vigili urbani facevano il loro dovere. Ci si chiede, ma al salumiere chi gliel’ha fatto fare vestire i panni di vigilante quando bastava vedere dalle registrazioni delle telecamere e far intervenire le autorità competenti ? Un augurio di una pronta guarigione al malcapitato.