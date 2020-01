Riapre la statale amalfitana

L’ultimo incontro, prima dell’arrivo del responsabile nazionale Borrelli, ha prodotto il tanto sospirato da tutti risultato: la statale amalfitana riaprirà anche nella parte attualmente bloccata di Capo d’Orso , tra il 13 ed il 15 di gennaio.

Mancano gli ultimi adempimenti. Le previsioni della vigilia, anche ancora in corso dei lavori, fatte dal sindaco di Maiori Antonio Capone che è costantemente informato e segue i lavori con giustificata appren sione sia per la sicurezza e sia per l’economia maiorese che in questi ultimi tempi ha subito,come altri centri, un sensibile danno si sono concretizzate.

Le voci erano molto preoccupanti perchè si parlava di tempi lunghi, ma finalmente la coscienza e sensibilità di molti ha avuto il sopravvento, aiutate anche dalle favorevoli conmdizioni atmosferiche. Ora si viaggi normalmente o a senso unico alternato, con semafori o senza, l’importante è che si viaggi.

Naturalmente tutti si attendono un piano di lavoro intenso per mettere il tutto in sicurezza