Napoli – Non perdete un’occasione unica, quella di visitare trenta siti culturali e dimore storiche tra le più affascinanti della Campania!

Domenica 26 gennaio 2020, si inaugura l’iniziativa “Domeniche in Dimora”, ideata e realizzata da Scabec Spa / Regione Campania in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane. nell’ambito di campania>artecard. Quattro gli appuntamenti programmati per quattro domeniche, durante i quali guide esperte e i proprietari delle dimore vi porteranno alla scoperta di ville, palazzi e monumenti delle cinque province campane: Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno. Siete in possesso di un pass annuale o turistico campania>artecard in corso di validità? Avrete diritto all’acquisto del biglietto ridotto.

Sarà un viaggio nella storia della Campania, dalle famiglie aristocratiche ai suoi piccoli borghi, dalle ville fino ad alcuni monumenti tra i quali il centro storico di Sant’Agata dei Goti, il centro storico di Napoli e il centro storico di Capua e Teggiano. Dunque si inizierà il 26 gennaio a Napoli e in provincia con sei Palazzi e due Ville: Palazzo Ricca in via Tribunali, sede dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, uno dei palazzi più antichi, realizzato nel Cinquecento dal barone Gaspare Ricca, luogo di enorme fascino in cui sono custoditi documenti che sono tesori della memoria di Napoli e che ha al suo interno una Cappella con opere di Luca Giordano e Solimena. Il Palazzo Albertini del Principe di Cimitile in via Santa Teresa degli Scalzi è oggi trasformato in condominio ma conserva intatti molti fregi e affreschi originali e dove si trova la particolare scalinata di accesso al piano nobile.

Visite guidate anche a Palazzo Donn’Anna a Posillipo, uno dei simboli della città di Napoli, ricco di storie e leggende e la Casa Museo Sergio Ragni, Villa Belvederea via Aniello Falcone. In provincia di Napoli saranno aperti al pubblico la Villa Tufarelli a San Giorgio a Cremano, una delle dimore del Miglio d’Oro, la Masseria Astapiana Villa Giusso a Vico Equense, il Palazzo Niglio Jadiccio a Frattamaggiore e il Palazzo Nucci a Cicciano con i suoi cortili e lo splendido giardino. Le visite guidate nei siti sono alle 10,30 e alle 12,30. Le altre domeniche del calendario (calendario completo dei siti su campania.artecard.it/domenicheindimora), invece, coinvolgono le province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

Contatti: info@campaniartecard.it

Hashtag ufficiali: #domenicheindimora #mycampania

(informazioni tratte da : www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/campania e La Repubblica Napoli 15 gennaio 2020)