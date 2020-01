Ravello. Vigile urbano ferma giovane con mezzo da cross senza targa e viene aggredito

Ravello, Costiera amalfitana. Incredibile quello che è avvenuto oggi pomeriggio nella città della musica. Un Vigile urbano ferma giovane con mezzo da cross senza targa e viene aggredito. L’agente di polizia municipale nell’adempimento del suo dovere ferma un giovane noto alle Autorità che circolava in area pedonale con un mezzo da cross privo di targa e, stando ai resoconti, per questo viene aggredito.

Il giovane era stato più volte segnalato da cittadini di Ravello per le sue spericolate esibizioni in zone abitate e lungo le rampe di scale in località Sambuco, San Martino e Monte.

Dopo il fermo il giovane ha tentato la fuga rovinando dopo pochi metri a terra in Via Lacco. Dopo una colluttazione con il Vigile Urbano fingendo di voler rialzare la moto che perdeva benzina, si è dato alla fuga di nuovo. Il Vigile è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello dove gli sono stati refertati fortunatamente solo escoriazioni varie ma senza traumi preoccupanti.