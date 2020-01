Ravello. Riceviamo e pubblichiamo la nota di “Rinascita ravellese” sulla questione Sambuco:

“Siamo fin troppo abituati ad una campagna di attacchi e denigratoria da parte di stampa che evitiamo di qualificare, avendo oramai esaurito tutti gli aggettivi possibili.

L’ennesimo attacco lo stiamo subendo in queste ore su una vicenda che ritenevamo di aver sufficientemente chiarito.

Lo ripetiamo per dimostrare la buona fede dell’Amministrazione ed il suo senso di responsabilità: avevamo ricevuto dall’U.T.C. la comunicazione che il progetto di messa in sicurezza della frazione Sambuco era stato “finanziato”. Tenuto conto della fonte, che sulla vicenda aveva riversato impegno, energia e competenza, avevamo divulgato la notizia così come trasmessaci.

Allorquando abbiamo approfondito e verificato lo stato dell’arte, abbiamo immediatamente corretta la notizia, pur senza inveire o scaricare colpe su un ufficio tecnico che, seppur scivolato sulla classica buccia di banana in questa circostanza, merita rispetto e plauso per tutto quanto messo in campo per risolvere un annoso problema.

Questi i fatti!

Orbene, di sicuro non ci aspettavamo l’applauso di qualche testata per la correttezza e la trasparenza della nostra informazione.

Non ci aspettavamo altresì l’applauso per aver affrontato il problema dissesto idrogeologico di Sambuco in modo corretto, globale ed intelligente, non ci aspettavamo l’applauso per essere riusciti ad ottenere l’ammissibilità dell’intervento che oggi è ufficialmente riconosciuto dal Governo come meritevole di finanziamento e che confidiamo, già con la prossima annualità, possa essere finanziato, non essendolo stato nel 2019 solo per l’insufficienza di fondi, assorbiti da situazioni evidentemente più pericolose.

Ci aspettavamo invece il solito attacco di una testata ormai monotonamente impegnata a sminuire e denigrare la nostra Amministrazione. Andiamo avanti sul nostro lavoro quotidiano, volto unicamente al bene del paese ed al suo buon nome, per dovere istituzionale ma anche per difenderlo da attacchi che ne minano quasi quotidianamente la visibilità. Noi continueremo a divulgare sempre e solo la verità!

Ravello, 16 gennaio 2020

Il Gruppo di Maggioranza ‘Rinascita Ravellese’ “