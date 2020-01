Ravello. Riaperta la strada di Via Della Marra tra la galleria nuova ed il civico 25

Con Ordinanza n.1/2020 il sindaco ha disposto la revoca dell’ordinanza n. 58/2019 con cui era stata disposta la chiusura al transito pedonale e carrabile di Via Della Marra tra la galleria nuova ed il civico 25.

Lungo il tratto di strada interessato è stata realizzata una barriera provvisionale in rete metallica tirantata su newjersey in calcestruzzo, secondo quanto disposto dalla Provincia di Salerno per i lavori di somma urgenza in seguito alla frana occorsa il 21.12.2019.