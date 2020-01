Ravello. Alcuni quesiti sulla nuova arteria in Via Boccaccio: ostacolerà la SITA? Che vantaggi porterà?

Costiera Amalfitana, a Ravello sono quasi ultimati i lavori di una nuova arteria di collegamento tra Via della Repubblica e Via Giovanni Boccaccio. Riceviamo e pubblichiamo alcuni quesiti da parte dei ravellesi sul nuovo tratto che collegherà le due strade principali, potrebbe comportare non pochi disagi, ma sicuramente andrebbe anche ad incentivare la viabilità.

Innanzitutto, qual è il destino della fermata SITA nel punto in cui spunterà la nuova stradina? Poi quale sarà il verso di percorrenza? E ancora, la strada sarà a senso unico di marcia? In ogni caso i cittadini sperano che non venga istituito il doppio senso poiché comporterebbe ancor più disagi di quanto previsto.

C’è da tenere in considerazione anche il possibile caos che si andrebbe a creare negli orari di punta con scuolabus, ma soprattutto nel periodo estivo, tra autobus, furgoni, traffico e manovre impossibili. Sarebbero in enorme difficoltà anche i pendolari che vedrebbero spostarsi la fermata degli autobus SITA.

L’unica certezza è il vantaggio che porterebbe ai guidatori che avranno la possibilità accedere con estrema facilità a Via Giovanni Boccaccio direttamente dalla strada sottostante, ovvero Via della Repubblica. Tanti quesiti ai quali si avrà una risposta soltanto al momento dell’apertura di questa nuova arteria di collegamento che, come sempre, auspichiamo venga gestita al meglio dalle autorità.