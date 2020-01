Ravello. Pala di San Nicola se ne è parlato a Villa Rufolo in una sala semideserta e senza invitare i protagonisti

Ravello, Costiera amalfitana. Una conferenza importantissima senza pubblico. Una sala semideserta, meno di venti persone fra lo staff e gli oratori A parlare c’era anche Padre Enzo Fortunato della Basilica di Assisi , il professor Pierluigi Leone de Castris dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli , ma senza i protagonisti veri dell’iniziativa. Che erano i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, non invitati, in particolare il Maggiore Basili e il generale Fabrizio Parrulli , che ha voluto la mostra e ha accolto favorevolmente il progetto e l’idea del direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano. Fra l’altro fra gli addebiti del licenziamento fatto ad Amalfitano dalla gestione del Commissario Mauro Felicori, nominato dalla Regione Campania guidata da De Luca, c’era stata pure la mostra, salvo poi vantarsi di questa iniziativa che ha visto le opere recuperate in mostra a Ravello. La pala di San Nicola è rimasta dopo che il sindaco Salvatore Di Martino aveva chiesto di farla rimanere. Ai poveri relatori non è rimasto altro che parlare della vita del santo senza cimentarsi sulla validità della mostra. Erano state fatte delle riprese sulla chiesa santa Cosmedin a Napoli che dovevano servire a dare un senso a questo evento, ma purtroppo nessuno le ha prese in considerazione . Infatti la mostra fu immaginata per valorizzare le opere , ma sopratutto per valorizzare le operazioni di tutela dei carabinieri, nonché i luoghi stessi da dove le opere provenivano, per potere tenere sveglia la memoria . La pala di autore anonimo, proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Cosmedin di Napoli, sarà in esposizione presso la Sala Parrilli del complesso monumentale fino al 29 febbraio 2020. Finora era stata esposta alla mostra “Tutela + Valorizzazione = 3”, insieme con 8 opere trafugate e recuperate dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che , appunto, non sono stati invitati. E con essi anche alcuni importanti protagonisti della Soprintendenza e non solo.

Rimane il rammarico per una grande occasione persa quella di questa iniziativa di grande valore e sconcerta questa sorta di damnatio memoria su una delle migliori iniziative fatte negli ultimi anni non solo a Villa Rufolo ma in tutta la Costa d’ Amalfi. Una iniziativa di grande respiro morale, sociale e culturale che meritava sicuramente una migliore organizzazione e maggiore eco