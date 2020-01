Ravello. Mercoledì 29 gennaio sospensione erogazione idrica

Ausino S.p.a. comunica che, per consentire la riparazione di due condotte, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di mercoledì 29 gennaio 2020, salvo imprevisti.

La sospensione interesserà gli utenti residenti nelle seguenti località/vie del Comune di Ravello:

* Via Roma

* Via San Giovanni Del Toro

* Via Wagner

* Piazza Duomo

* Via Trinità

* Viale Parco della Rimembranza

* Piazza Santa Maria a Gradillo

* Via dei Rufolo

* Via Costantino Rogadeo

* Via Madonna dell’Ospedale

* Rampa Bonaventura Gambardella