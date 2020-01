Ravello. Intervento a Sambuco ammissibile, ma non finanziato

Ravello, Costiera amalfitana . Intervento a Sambuco ammissibile, ma non finanziato. Nel

Decreto interministeriale del 30 Dicembre 2019 a seguito della richiesta del Comune di Ravello trasmessa in data 12 settembre 2019 non è stato finanziato, ma indicato ammissibile al finanziamento. Esistono vari elenchi, fra questi si distingue fra quelli ammissibili e quelli finanziati, Ravello era solo nel primo elenco. Un errore che è stato fatto anche da tutti i giornali online, Positanonews compreso, purtroppo il check fact con il tempo reale è difficile e noi, a differenza di altri, con l’onestà che ci caratterizza, lo riconosciamo. Ci siamo limitati a riprendere il comunicato di Palazzo Tolla che, prontamente, e con trasparenza, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook ufficiale

🔴⚪️ Si comunica che, in relazione all’avviso di finanziamento di 1 milione di euro per la salvaguardia, la messa in sicurezza e la difesa idrogeologica del territorio di #Sambuco, per mero errore materiale, è stata utilizzata la dicitura “finanziato” invece di “ammissibile al finanziamento”. Tanto per la chiarezza e la trasparenza della comunicazione che contraddistingue il Comune di #Ravello.