Ravello grande successo della tombolata gastronomica a San Cosma

Ravello grande successo della tombolata a San Cosma . Nella Città della Musica in Costiera amalfitana un momento conviviale ai piedi del Santuario di San Cosma e Damiano, nella piazza Monsignor Pantaleone Amato. L’Associazione “Ravello – Borghi in Festa” si è prodigata in salumi, formaggi e cibarie , ma sopratutto tanta socialità e allegria garantita dal Gruppo Folk “O’ Revota Custier” . Un saluto affettuoso agli amici ravellesi di Positanonews che seguiamo con la Costa d’ Amalfi da quasi venti anni quotidianamente. Un saluto in particolare alla simpaticissima e accogliente Giuliana Buonocore , un grazie di cuore a Valeria Civale che segue per Positanonews questo evento ed auguriamo un radioso, sereno e buon 2020 a tutti coloro che ci vogliono bene, con tutti i difetti che possiamo avere , siamo sempre stati accolti con affetto qui e abbiamo sempre Ravello nel cuore e fra i ricordi più belli del nostro percorso giornalistico e di vita.