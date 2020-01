Ravello. Gli auguri per il 2020 di Secondo Amalfitano

Riportiamo il messaggio di auguri di Secondo Amalfitano per il nuovo anno appena iniziato.

Dopo 11 anni di dirette augurali, oggi la stupenda Villa Rufolo ve la mostro da una foto di archivio. Ve la mostro dall’alto perché così si perdono i dettagli indigesti e dannosi. La mostro però solo a quelli che stimo e voglio bene, e che a loro volta mi stimano e mi vogliono bene. L’augurio che vi rivolgo di cuore è di vivere in salute e sempre a posto con la propria coscienza. A me è servito per andare avanti nonostante nel 2019 abbia incontrato persone fra le più cattive e mentalmente disoneste della mia vita, mi sono capitate proprio quando il mio corpo e la mia mente avrebbero avuto bisogno di ben altro. Ma la Provvidenza è grande: LA MIA MENTE È STATA SOSTENUTA DALL’AFFETTO E DALLA VICINANZA DI UNA MAREA DI PERSONE STRAORDINARIE CHE MI HANNO DATO FORZA E SERENITÀ; IL MIO CORPO È STATO SOSTENUTO DA MEDICI STRAORDINARI CHE HO AVUTO LA FORTUNA E IL PRIVILEGIO DI INCONTRARE.

Soprattutto a loro va il mio pensiero in questo giorno di ripartenza; a loro e a quanti soffrono, non li dimentichiamo mai, non lasciamoli mai soli; a volte anche una semplice parola può essere loro di aiuto e sollievo.

GRAZIE DAL PROFONDO DEL CUORE PER TUTTO QUANTO MI AVETE DATO.

BUON 2020