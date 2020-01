Ravello. Fondazione Ravello: convocato consiglio comunale, ecco che succederà

Con Decreto n.1 del 3 gennaio 2020, notificato a tutti i consiglieri comunali, il Sindaco di Ravello ha invitato questi ultimi, a norma del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 24/9/2016, a proporre un nominativo e la relativa accettazione per ricoprire la carica di consigliere di indirizzo in seno alla Fondazione Ravello.

Tanto a mente del vigente statuto.

In detto decreto si evidenzia che le modifiche dello statuto avanzate dal commissario, peraltro approvate con delibera di giunta regionale, sono irricevibili ed inaccoglibili da parte del Comune di Ravello in quanto viene prefigurato un assetto della fondazione che ne snatura mission, finalità e prospettive.

Solo a titolo esemplificativo, in detto documento viene evidenziato che, malgrado si immagina un affidamento de plano dell’intero complesso di Villa Rufolo in favore della Fondazione Ravello, non viene assolutamente coinvolto il MiBACT, con ciò neutralizzando un virtuoso percorso intrapreso dal Sindaco di Ravello nel luglio 2019 con il Ministro dei Beni e delle Attivitá Culturali (Bonisoli), pienamente favorevole al conferimento previo riconoscimento istituzionale del ruolo del Ministero.

In considerazione di quanto innanzi e quindi della #unilateralitá di tale predisposizione statutaria da parte del commissario, il quale giammai si é confrontato con l’Amministrazione Comunale, tanto é che nel mese di ottobre u.s. è stata chiesta alla Giunta Regionale la revoca del commissario Felicori, attesa l’inadempienza di quest ultimo.

É opportuno, pertanto, dare la parola ai soci fondatori della Fondazione!

Si rappresenta che il Sindaco convocherà, all’inizio della prossima settimana, un Consiglio Comunale per confrontarsi nella sede istituzionale affinché l’organo consiliare assuma, nell’interesse esclusivo del Paese, ogni opportuna determinazione.