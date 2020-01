Ravello. E’ stato recentemente disposto in prima convocazione oggi, sabato 11 gennaio, in sessione straordinaria il Consiglio Comunale, presso l’Auditorium di Villa Rufolo.

Tra gli argomenti principali al nocciolo del dibattito, la recente modifica dello statuto a Villa Rufolo. In detto decreto, ricordiamo, si evidenzia che le modifiche dello statuto avanzate dal commissario, peraltro approvate con delibera di giunta regionale, non sono accolte da parte del Comune di Ravello in quanto la fondazione assumerebbe un assetto che non la rispecchia in finalità e prospettive.

Proprio in questi minuti il dibattito si sta accendendo, con il Sindaco Di Martino che si esprime così: “Felicori ha creato un grande danno al paese”.

Il primo cittadino ravellese ha convocato questo Consiglio Comunale per confrontarsi nella sede istituzionale affinché l’organo consiliare assuma, nell’interesse esclusivo del Paese, ogni opportuna determinazione.