Ravello, avvistata l’attrice Alessandra Mastronardi

Inverno inoltrato, ma la Costiera Amalfitana continua a mantenere il suo fascino e ad essere scelta come meta preferita per tante celebrità. Ultima arrivata è stata l’attrice napoletana Alessandra Mastronardi. Questa è stata avvistata in giro per le strade di Ravello.

Nata a Napoli il 18 febbraio del 1986 da padre originario di Villacanale, frazione di Agnone e da madre napoletana, si è trasferita a Roma all’età di 5 anni. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è iscritta alla facoltà di Lettere e filosofia indirizzo spettacolo dell’Università La Sapienza.

La Mastronardi è nota soprattutto per il ruolo di Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e per quello di Alice Allevi nella serie televisiva L’allieva. Tra i suoi ruoli più importanti quelli nei film: To Rome with Love di Woody Allen (2012), nella commedia L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi (2013) e nel film biografico Life di Anton Corbijn (2015), anche il ruolo di Francesca, protagonista femminile della seconda stagione della serie culto distribuita da Netflix Master of None, infine il ruolo di Lucrezia Donati nella serie I Medici.