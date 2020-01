Ravello, avvistata l’attrice Alessandra Mastronardi: tappa al bar “Klingsor”

Inverno inoltrato, ma la Costiera Amalfitana continua a mantenere il suo fascino e ad essere scelta come meta preferita per tante celebrità. Ultima arrivata è stata l’attrice napoletana Alessandra Mastronardi. Questa è stata avvistata in giro per le strade di Ravello.

La bellissima attrice si è fermata al bar “Klingsor”: “Senza di voi saremmo rimasti digiuni” ha detto alla famiglia Ruocco che all’ospitalità ha aggiunto il sorriso e il buon cibo. Al termine l’attrice ha chiesto di posare per lasciare anche un grazie fotografico a chi le aveva offerto un’ora di relax e delizie locali.

Simpatico anche il siparietto finale allorquando, a Secondo Amalfitano che si proponeva come fotografo per immortalare il momento, la Mastronardi ha detto: “No lei deve posare con noi”. Ha ringraziato tutti ed è ripartita con il suo fidanzato e due accompagnatrici inglesi, non senza aver fatto i complimenti per la città di Ravello nella quale ha detto di tornare sempre volentieri.

Si ripropone ancora una volta il problema di una Costiera Amalfitana a doppia velocità, e come conferma questo ennesimo episodio, la Divina d’inverno affascina e attira un pubblico addirittura più congeniale al nostro territorio.

Su questo argomento Positanonews sta ragionando con la redazione e i collaboratori per lanciare un progetto che contiamo di presentare nelle prossime ore. Intanto facciamo i complimenti alla famiglia Ruocco per essere sempre all’altezza di RAVELLO e farci fare bella figura.

Nata a Napoli il 18 febbraio del 1986 da padre originario di Villacanale, frazione di Agnone e da madre napoletana, si è trasferita a Roma all’età di 5 anni. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è iscritta alla facoltà di Lettere e filosofia indirizzo spettacolo dell’Università La Sapienza.

La Mastronardi è nota soprattutto per il ruolo di Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e per quello di Alice Allevi nella serie televisiva L’allieva. Tra i suoi ruoli più importanti quelli nei film: To Rome with Love di Woody Allen (2012), nella commedia L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi (2013) e nel film biografico Life di Anton Corbijn (2015), anche il ruolo di Francesca, protagonista femminile della seconda stagione della serie culto distribuita da Netflix Master of None, infine il ruolo di Lucrezia Donati nella serie I Medici.