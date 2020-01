RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO DI RIPARAZIONE POLITANO SCEGLIE NAPOLI

Politano dice sì al Napoli

L’Inter saluta due giocatori che con Conte hanno trovato poco spazio. Il primo è Valentino Lazaro, arrivato alla Pinetina solo la scorsa estate e da oggi ufficialmente in prestito al Newcastle, fino al 30 giugno prossimo. Gli inglesi potranno riscattarlo versando all’Inter 23,5 milioni di euro. Il secondo è Matteo Politano, che dopo avere sognato invano il trasferimento alla Roma ha deciso di accettare di passare al Napoli. Mancano solo le firme. La formula concordata dai due club, come per il caso di Lazaro, è quella del prestito con riscatto, ma in questo caso sarà obbligatorio: fra un anno e mezzo il Napoli dovrà versare all’Inter 20 milioni. Politano è pronto a firmare con i partenopei fino al 2024.

Il dirigente sportivo Guido Angelozzi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando anche un particolare retroscena di mercato ai tempi in cui era il ds del Sassuolo: “Mi aspetto una partita molto equilibrata, una gara spettacolare. Il Napoli farà soffrire la Juventus“.

POLITANO – “Lo presi dalla Roma ai tempi in cui facevo il ds del Sassuolo. E’ un giocatore molto forte che ha avuto la sua consacrazione da seconda punta”.

IL RETROSCENA – “Ai tempi di Sarri, il Napoli aveva di fatto chiuso con noi l’accordo per prendere Politano e Berardi, ma poi l’allora presidente del Sassuolo Squinzi fece saltare tutto”