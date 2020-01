Sotto protezione giornalista di Salerno a causa di minacce di morte dopo servizi TV

Il giornalista Vincenzo Rubano, dietro decisione del prefetto di Salerno, è stato messo sotto protezione a causa delle minacce di morte rivoltegli dopo i suoi servizi in TV. Davanti alla sua abitazione a Camerota (Salerno), nel luogo in cui lavora, nelle località in cui si recherà per testimonianze giudiziarie e durante eventi pubblici, sono stati disposti servizi di vigilanza generica ragdiocollegata.

All’età di 34 anni, Rubano scrive per “la Repubblica” e “La Città di Salerno”, e collabora da anni con il programma televisivo di Mediaset “Striscia la notizia”.

Con Vittorio Brumotti ha realizzato numerosi servizi sullo spaccio di droga e la criminalità organizzata. Il 26 settembre a Pescara era stato aggredito da un gruppo di spacciatori nel rione Rancitelli e costretto a farsi medicare in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Insieme a Brumotti aveva poi subito minacce e aggressioni anche nel rione Traiano, a Napoli, nel Parco Verde di Caivano, a Trani e nel quartiere Zen di Palermo.