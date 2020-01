Il Presepe vivente di Agerola – XXXII Edizione

Ageola (NA) Presso Campora, frazione di Agerola uno dei borghi più belli dei Lattari, celebre per il Sentiero degli dei, dopodomani dalle ore 17 alle ore 21 sarà possibile visitare il Presepe Vivente, siamo alla XXXII edizione che quest’anno presenta un percorso rinnovato, arricchito anche da nuove scene sempre ispirate al Presepe napoletano del Settecento. Quest’anno inoltre i visitatori potranno gustare come sempre i prodotti tipici della tradizione culinaria agerolese, e ricevere in dono un bicchiere di terracotta e un tegame produzione di ceramisti campani.

info www.comune.agerola.na.it

(la foto è tratta dal web)

L’ingresso al Presepe è libero, ma per regolare la visita alle scene i visitatori devono munirsi di un biglietto rilasciato alla cassa operativa dalle ore 16:00 Per la degustazione munirsi sempre di biglietto alla cassa. Il costo è di € 6,00.