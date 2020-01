Praiano. Vandalizzato il contenitore per le deiezioni dei cani, intervento del M5S

Praiano , Costiera amalfitana . Vandalizzato il contenitore per le deiezioni dei cani, intervento del M5S della minoranza .

“Possiamo cambiare tutte le amministrazioni che vogliamo – dicono i consiglieri di minoranza del M5S -, ma quelli che devono cambiare per primi siamo noi stessi!!!

Praiano è di tutti i Praianesi e dovremmo trattarla sempre nel migliore dei modi, questi gesti chiunque li abbia commessi fanno male al nostro Paese.

Auspichiamo che il contenitore per le deiezioni dei cani in via Duomo venga al più presto rimesso a posto. “