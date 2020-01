Praiano. L’Hotel Casa Angelina è pronto a ripartire ai massimi livelli e cerca cameriera per la stagione 2020

La stagione primaverile ed estiva sono alle porte, così come il turismo nel nostro territorio, e l’Hotel Casa Angelina di Praiano, nel cuore della Costiera Amalfitana, cerca personale in vista della nuova stagione lavorativa.

La figura richiesta è una cameriera ai Piani per la stagione lavorativa in arrivo, con inizio contratto a marzo 2020 e termine ad ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni, riportiamo di seguito i contatti: info@casangelina.com – Telefono: 0898131332.

Nell’offerta di alberghi lusso in Costiera amalfitana, Casa Angelina è un luogo assolutamente unico e stimolante, non solo in ambito lavorativo. Un vero e proprio pezzo di Paradiso nella Divina, un luogo ideale per godersi la Divina, dal suo lato meridionale, con la sua incantevole esposizione, privilegiata dal sole e circondata dal mare. Un lusso che però non è né sfarzoso né opulento, ma una combinazione di eleganza e semplicità.