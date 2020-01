Praiano, crepe sul muro adiacente all’edificio scolastico: M5S invia segnalazione

Non sono passate inosservate le grosse crepe che si sono palesate nel muro adiacente all’edificio scolastico di Praiano. Alcuni cittadini le avevano notate e preoccupati avevano subito lanciato l’allarmen. Arturo Terminiello, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha fatto sapere alcune ore fa di aver inviato la segnalazione al Comune.

“Dopo aver ricevuto da alcuni cittadini, segnalazioni in merito a profonde crepe che si notano sul muro che cinge l’edificio scolastico per la prima infanzia di Praiano, abbiamo provveduto il giorno 22 gennaio 2020 ad inviare segnalazione scritta presso il Comando di Polizia Municipale di Praiano, al responsabile Utc, architetto Casa, per il Comune di Praiano, e per conoscenza alla Stazione Vigili del Fuoci di Salerno.

Vorremmo rassicurare i cittadini e coloro che frequentano il plesso scolastico che non ci sono pericoli, e per farlo attendiamo risposta alla nostra segnalazione per renderla pubblica.

Ringrazio a nome mio e dei colleghi consiglieri Fiorella e Diego, i Cittadini che ci hanno segnalato questo presunto pericolo”.