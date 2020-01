Il post sul cancro di Bartolo Di Gennaro diventa virale. Troppi casi a Positano

Positano, Costa d’ Amalfi. Quello di seguito è il post sul cancro diventato virale, riportato direttamente da Facebook, di Bartolo Di Gennaro, nel quale esprime il suo pensiero sulla malattia. Sono troppi casi di tumori che avvengono nella perla della Costiera amalfitana anche ultimamente, un abbraccio e un forza e coraggio da Positanonews a chi sta vivendo questi momenti.

“La malattia è un conflitto tra la personalità e l’anima. Molte volte, il raffreddore “cola” quando il corpo non piange. Il dolore di gola “tampona” quando non è possibile comunicare le afflizioni. Lo stomaco “arde” quando le rabbie non riescono ad uscire. Il diabete “invade” quando la solitudine duole. Il corpo “ingrassa” quando l’insoddisfazione stringe. Il mal di testa “deprime” quando i dubbi aumentano. Il cuore “allenta” quando il senso della vita sembra finire. Il petto “stringe” quando l’orgoglio schiavizza. La pressione “sale” quando la paura imprigiona. La nevrosi “paralizza” quando il bambino interno tiranneggia. La febbre “scalda” quando le difese sfruttano le frontiere dell’immunità. Le ginocchia “dolgono” quando il tuo orgoglio non si piega. Il cancro “ammazza” quando ti stanchi di vivere. La malattia non è cattiva, ti avvisa che stai sbagliando cammino”.