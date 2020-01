Positanonews a Si Gonfia la Rete con Monia Alloggio con Floro Flores e Gigione Maresca e gli auguri per i suoi 60 anni. Con Auriemma su Tele A a Napoli programma televisivo con due firme valenti del quotidiano online della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, Monia Alloggio e Gigione, tifosissimi del Napoli. Per l’occasione auguri a Gigione per isuoi primi 60 anni- Questa sera “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma , noto giornalista e conduttore sportivo , fra i volti più noti della Campania, che ama Sorrento, tanto è vero che lo troviamo spesso a “La Primavera” di Antonio Cafiero, torna in tv e, più nello specifico, lo fa su Tele A (canale 18 del digitale terrestre) alle 20.50. Dopo una piccola pausa per le festività natalizie e del nuovo anno ritorna dunque l’apprezzata trasmissione televisiva. “Si gonfia la rete” è un vero e proprio show, con il contributo di Nic Cavaliere e la sua band, delle tifosine, degli ospiti di grandissimo livello e soprattutto dei tifosi in studio, chiamati a parlare e commentare le vicende del Napoli. Anche se le ultime sono abbastanza critiche.. Commenti a non finire dei nostri collaboratori tifosissimi azzurri e napoletani sfegatati.