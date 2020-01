Positanonews intervista Lello Pane “Il Monello”, ecco gli accordi tra Sagristani e Cuomo.

Positanonews intervista Lello Pane “Il Monello”: che succede nella politica della Penisola Sorrentina, ecco gli accordi tra Sagristani e Cuomo. Allora facciamo una premessa Lello Pane è un personaggio di Sorrento che riesce a fotografare tutti i volti noti e interessanti del circondario, di lui hanno parlato tutti i giornali del territorio anche quelli della provincia di Napoli . E’ persona molto sensibile e disponibile, simpatico ed empatico, riesce a trovarsi al punto giusto nel momento giusto. Così ha beccato Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant’Agnello, dopo aver fotografato il sindaco di Sorrento Peppino Cuomo a Capodanno.

GLI ACCORDI FRA SAGRISTANI E CUOMO

Cosa sarebbero questi accordi? E cosa vorrebbero fare i due? “Si tratterebbe di un accordo di “Non belligeranza” per Camera e Regione Il primo ha lasciato intendere che avrebbe piacere di diventare deputato e Cuomo alla Regione. La Penisola deve essere unita per mandare Sagristani alla Camera dei Deputati ed il nostro Sindaco di Sorrento alla Regione Campania – dice Pane -, se siamo uniti riusciamo in tutto”

Lello Pane è riuscito prima degli opinionisti ? Staremo a vedere, comunque lo scenario è suggestivo e permetterebbe anche di avere meno conflitti in campagna elettorale fra Mario Gargiulo e Massimo Coppola , che al momento rimangono gli unici due candidati sindaci sul campo, fra i quali ci potrebbe essere un tentativo di dialogo, almeno al bar, in attesa di Marco Fiorentino, ma finora nessuno parla.

Parla Lello Pane che ci racconta di se Poi ci parla della sua vocazione mediatica , ma ascoltatelo nel video di Positanonews.