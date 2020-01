Positano, Vito Casola (Posidonia): “Sfruttati da tour operator e politici” – VIDEO

Positano. Abbiamo intervistato il presidente dell’associazione Posidonia, Vito Casola. L’associazione in questione, ricordiamo, è la più importante e storica associazione ambientalista di Positano che si occupa di promuovere il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale e ambientale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.

Cosa si aspetta dalla prossima amministrazione, a prescindere dai colori politici?

“Vorrei che se si riuscisse a fare qualcosa per Positano non dovremo essere soggetti a Salerno, alla Soprintendenza e ad altre condizioni. Siamo condizionati dagli altri, sotto il loro sfruttamento: dai tour operator ai politici. Nessuno fa niente per proteggere il nostro paese”.