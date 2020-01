Positano. In vigore l’ordinanza per i lavori: dalle ore 20 divieto di sosta fino al 31 gennaio

Costiera Amalfitana, Positano. Da questa sera di lunedì 27 a venerdì 31 gennaio la strada interna del paese, dal bivio “chiesa nuova” fino alla località “parco cascone” sarà interessata da lavori per il rifacimento del manto stradale e lungo tutto l’asse viario vigerà il divieto di sosta permanente.

L’amministrazione comunale dunque invita i cittadini a rimuovere le auto in sosta in Via Pasitea dai civici 122 a 325, già dalle ore 20:00 di oggi e li ringrazia per la collaborazione.

Clicca qui per l’ordinanza completa.