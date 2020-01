Positano. Da Via Cimitero spariscono un monopattino ed una bicicletta, lo sfogo sui social

Positano, costiera amalfitana. Verso le 11.00 di oggi, come segnalato da un lettore in un post pubblicato su Facebook, in Via Cimitero sarebbero spariti un monopattino ed una bicicletta. Non si conoscono gli autori del gesto, ancora più ignobile perché perpetrato ai danni di un bambino. Purtroppo la strada che conduce al cimitero è priva di qualsiasi sistema di videosorveglianza e non è frequentatissima, sarà quindi estremamente difficile risalire ai colpevoli. Ma si spera che, in un momento di ravvedimento, chi si è indebitamente impossessato dei due oggetti possa farli ritrovare in qualche luogo, mantenendo l’anonimato, per restituirli al piccolo proprietario.