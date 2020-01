Positano. Il Vescovo Michele Fusco sullo scontro al Vaticano: non confondete la Chiesa con la politica

Papa Francesco nella sua battaglia per riformare la Chiesa trova un avversario potente quanto lui, Papa emerito Ratzinger. Proprio in queste ore, infatti, divampa sul web la notizia del duro scontro tra Bergoglio e Benedetto XVI.

Benedetto XVI ha rotto il patto di non interferenza che lo legava a Francesco, suo successore sul trono papale. È una rivolta sul tema del celibato, destinato a scuotere la Chiesa. I simboli hanno grandissima importanza nel mondo del sacro.

La questione verte sulla decisione di Ratzinger di pubblicare un libro contro l’abolizione del celibato insieme al cardinale Robert Sarah, da tempo avverso alla linea riformatrice di papa Francesco.

Io credo che il celibato” dei sacerdoti “abbia un grande significato” ed è “indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita”. Lo afferma Benedetto XVI in un libro a quattro mani con il cardinale Robert Sarah, che uscirà il 15 gennaio.

Ecco alcune riflessioni del Vescovo di Positano Michele Fusco, che condivide il suo pensiero sui social:

1) Il libro del Papa emerito non contraddice il sinodo dell’Amazzonia, i cui atti non sono stati pubblicati e le cui conclusioni sono ad oggi ignote (come si potrebbe contraddire qualcosa di non ancora definito!)

2) Per quanto noto, in nessun momento il sinodo dell’Amazzonia avrebbe avallato come condizione ordinaria il sacerdozio uxorato per i preti di rito latino (anche se la prassi è consolidatamente attestata nelle chiese di rito orientale). Al massimo si tratterebbe della sospensione temporanea di una norma ecclesiastica per ragioni di forza maggiore (un provvedimento circoscritto nello spazio e nel tempo a motivo dell’impossibilità dei fedeli delle chiese locali di accedere regolarmente ai sacramenti e per favorire l’iniziale inculturazione).

3) Papa Francesco non ha mai parlato dell’abolizione del celibato per le chiese di rito latino (ripeto: il celibato non è mai diventato normativo per le chiese di rito orientale [ortodosse e cattoliche]) e per tale ragione il libro del Papa emerito Benedetto scritto con il Cardinal Sarah non contraddice Francesco in nessun punto. Al massimo si tratta di un approfondimento, che specifica qualcosa di chiaro e finora indiscusso (per le chiese di rito latino).

4) Specifico “per le chiese di rito latino”, perché i preti sposati delle chiese orientali non sono meno preti dei preti celibi delle chiese occidentali e il loro essere sposati non ha mai messo in discussione la pienezza sacramentale del loro ordine. Il celibato, dunque, intoccabile e indiscutibile per la chiesa latina, resta una caratteristica del rito e per questo discutibile in casi eccezionali.

Non confondete la Chiesa con la politica ed evitate di creare fazioni per ogni cosa. Non dividete la Chiesa di Cristo!

Benedetto e Francesco sono in perfetta sintonia!