Positano. Trattoria La Tagliata nella top 10 del 2019 su “Laurel Leader Call”

Ogni anno, i gioranlisti di “Laurel Leader Call” stilano una classifica delle 10 migliori esperienze culinarie vissute durante l’anno precedente.

L’elenco di fine anno riguarda i luoghi più memorabili, tra i quali non poteva sicuramente mancare la Costiera Amalfitana con Positano. La città verticale, infatti, si classifica al quarto posto grazie alla Trattoria La Tagliata.

Dalla passione per i prodotti genuini e naturali, dall’amore per le tradizioni antiche, nasce La Tagliata! Oggi La Tagliata costituisce meta obbligatoria per chi vuole assaporare fino in fondo la magia di Positano.