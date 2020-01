Positano in tempo di elezioni: tra i cittadini partono i primi sondaggi per case popolari, funicolare e posti auto

Siamo agli sgoccioli, le elezioni comunali sono molto vicine anche in Costiera Amalfitana e Positano, dove i cittadini già parlano di cambiamenti.

Sono passati ormai quasi quattro anni da quel maggio 2015 che videro trionfare l’attuale sindaco Michele De Lucia, il quale difatti raddoppiò il successo delle elezioni del 2010. Erano oltre cinquant’anni che ciò non avveniva a Positano. A meno che non avverrà la famosa modifica legislativa di cui si è tanto parlato, De Lucia non potrà ricandidarsi per la terza volta e quindi già hanno cominciati a girare i primi nomi.

Adesso, in vista delle prossime elezioni, sul gruppo Facebook “Problematiche Positano” partono già i primi sondaggi sui cambiamenti che potrebbe attuare la nuova amministrazione che presiederà la città verticale.

Tanti gli argomenti di dibattito, come i posti auto, sempre più ridotti soprattutto nel periodo estivo con l’enorme afflusso turistico che, come espresso anche da Giovanni Fucito nel gruppo sopra citato, comporta una crescita importante per la ristorazione e la crescita dell’imprenditoria, ma è anche punto di debolezza in termini di praticità a causa degli spazi minimi, corse dei mezzi pubblici ridotte, costo della vita troppo alto e vari problemi infrastrutturali.

E’ dunque partito un sondaggio per i cittadini positanesi, che vede tra le opzioni l’importanza di ristabilire posti auto per i residenti, stazioni di pronto soccorso, edificazione di nuovi appartamenti e case popolari, una funicolare, centri culturali per giovani e anziani, bonifica con aree verdi e quant’altro.