Positano tappezzata di manifesti: “Vogliamo Don Nello” e chiedono risposte dal Vescovo Soricelli

Positano , Costiera amalfitana . La Chiesa di Positano è sotto tutela da quando don Nello Russo ha lasciato Positano per un anno sabbatico che doveva terminare a fine estate 2019, per un anno ha amministrato don Giulio Caldiero, ora alcuni fedeli in attesa di un ritorno hanno chiesto più volte spiegazioni all’Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni Orazio Soricelli, e premono tuttora affinché un giovane e benvoluto prete positanese torni a Positano.

I membri della comunità parrocchiale positanese tappezzano la città di manifesti che fanno riferimento a ciò che predica sempre Papa Francesco, ovvero il dialogo, la riflessione e la trasparenza. I cittadini chiedono proprio questo a Sua Ecellenza il Vescovo, trasparenza e chiarezza: “Perchè non consentire il ritorno di Don Nello a Positano?”. E poi le parole dure: “Il nostro Vescovo non è stato vicino alla comunità di Positano così provata.”

Infine la clamorosa richiesta a Don Danilo Mansi: “Chiediamo a Don Danilo di NON accettare il nuovo incarico fino a quando il nostro Arcivescovo non ha chiarito determinate situazioni con noi parrocchiani”, anche se la decisione di Sua Eccellenza Orazio Soricelli sembra già presa.