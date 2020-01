Positano. Stazione di benzina alla Sponda, la prende Mandara: “Faremo anche i bagni per i turisti”

Positano. E’ chiusa da due anni la stazione di carburanti in via Cristoforo Colombo, a pochi passi dall’intersezione con la Strada Statale Amalfitana 163, in località Sponda, ma, a quanto pare, si mostrerà desolata, chiusa ed abbandonata ancora per poco. Infatti, Enzo Mandara prenderà la stazione a La Sponda, che quindi non andrà al prestigioso Albergo Le Sirenuse, come si pensava precedentemente. “Aprirà al più presto e, se ce lo permetteranno, faremo anche i bagni per i turisti”.