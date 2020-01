Positano, splendida notizia: finalmente via ai lavori per il campo sintetico a Montepertuso!

Una fantastica notizia per Positano e per tutti gli sportivi. Il Comune di Positano ha assunto un importante mutuo passivo con l’obiettivo di riqualificare il campo da gioco annesso al centro sportivo di Montepertuso. Un mutuo che si aggira attorno ai 500 mila euro (499,215), per un intervento di 381.550,48, euro, il quale è stato inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici e nel relativo aggiornamento annuale.

Il mutuo avrà durata di 15 anni, con tasso annuo: IRS A 10 ANNI + 1,200 %. Per quanto riguarda il contributo negli interessi, questi sono pari alla quota interessi del piano di ammortamento. Il Comune si è impegnato a restituire il mutuo con decorrenza dal primo gennaio 2020.

Insomma, un investimento importante per il Comune che rende chiara la volontà dell’amministrazione.

Come si legge, Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo, adottate nella seduta dell’11/7/1984, ai termini delle quali l’inizio delle erogazioni dei mutui non potrà aver luogo se non dopo che, tra l’altro, sarà stata preventivamente impiegata nell’esecuzione delle opere, da parte del mutuatario, l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle opere in base al progetto approvato.