Positano si prepara alle elezioni comunali. Intanto la maggioranza si incontra entro la fine del mese

Cresce l’attesa per le prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2020. In Costiera Amalfitana, come sappiamo, sono i Comuni di Amalfi, Positano e Maiori ad andare al voto. Il fermento è grande, soprattutto per Positano, che si sta preparando alle elezioni in questo modo.

La maggioranza è in ballottaggio tra Peppe Guida e Francesco Fusco, decisione dalla quale dovrebbe spuntare il nome del candidato sindaco. Come alternativa fra le minoranze sono insistenti le pressioni a Domenico Marrone, che continua a rifiutare di candidarsi alla carica, ma molti scommettono che potrebbe cambiare idea da un momento all’altro. Spunta fuori anche il nome di Giuseppe Fusco, conosciuto anche con il nome di Peppe Girella perché tra gli attori di un film molto famoso in cui interpretava proprio Peppino Girella.

Intanto la maggioranza comincia a pensare cosa fare e prevede un incontro entro la fine del mese.