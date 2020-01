Positano. Scooter sorpassa scuolabus mentre salgono i bambini: l’indignazione dei genitori sui social

L’indignazione sui social di una mamma che vede quella che sarebbe potuta diventare una tragedia a Positano, in Via Corvo questa mattina. Durante la consueta fermata dello scuolabus per prelevare gli studenti, uno scooter ha sorpassato ad una velocità spropositata il veicolo scolastico in fermata, sfiorando la tragedia di travolgere una bambina appena salita sul mezzo.

E’ scattata dunque la rivolta soprattutto sui social, dove una mamma racconta la vicenda vista in diretta con i propri occhi:

“Senza parole. Fermata scuolabus di Via Corvo ore 07:48. Uno scooter a tutta velocità sorpassava lo scuolabus a destra mentre caricava gli studenti della scuola primaria, mia figlia era salita un secondo prima.

Non voglio neanche pensare un secondo dopo a quello che sarebbe potuto succedere. Non si può più tollerare questa mancanza di controllo in questa zona, veramente aspettiamo che accada una tragedia per renderci conto che la situazione è al limite?”

Scene di un film già visto, o meglio, che si ripete frequentemente anche in altre zone. Urge intervenire e trovare una soluzione, proprio come fa qualcuno degli autisti degli scuolabus fermandosi di traverso per evitare tutto ciò.